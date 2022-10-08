Ситуация на юге Украины: ВСУ уничтожили более 100 солдат, 6 танков, "Град" и 2 ЗРК С-300 врага

Украинские военные продолжают прогонять оккупантов.
За сутки ВСУ на юге Украины уничтожили сотни оккупантов и десятки единиц вражеской техники.
Об этом говорится в возведении оперативного командования "Юг".
Оккупанты сейчас сосредотачивают свои усилия на содержании захваченных ими территорий и препятствии в продвижении нашим военным. Однако врагу приходится создавать новые рубежи обороны. Сейчас это Берислав – Новая Каховка.
Украинская авиация нанесла 15 авиаударов по кафирам, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 360 огневых задач по ПВО противника, 3 районам сосредоточения живой силы и техники и опорному пункту в Бериславском районе.
За сутки 7 октября россияне на Юге потеряли:
- около 110 человек из личного состава;
- 6 танков;
- 8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";
- РСЗО "Град";
- 9 единиц автомобильной и бронированной техники;
- минометный комплекс "Сани";
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".
Кроме того, еще 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автомобильная и бронированная техника и артиллерия, существенно повреждены.
В ОК "Юг" отметили, что в Черном море в боевой готовности к атакам находятся 4 носителя крылатых ракет, 2 из которых – подводные. Суммарно к запуску готовы 24 крылатых ракеты "Калибр".
Напомним, Вооруженные силы Украины приблизились к Херсону на расстояние 30 километров. По словам Алексея Арестовича, с этих позиций уже виден сам город.
Читайте также: