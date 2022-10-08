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Ситуация на юге Украины: ВСУ уничтожили более 100 солдат, 6 танков, "Град" и 2 ЗРК С-300 врага

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Ситуация на юге Украины: ВСУ уничтожили более 100 солдат, 6 танков, "Град" и 2 ЗРК С-300 врага

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные продолжают прогонять оккупантов.

За сутки ВСУ на юге Украины уничтожили сотни оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

Об этом говорится в возведении оперативного командования "Юг".

Оккупанты сейчас сосредотачивают свои усилия на содержании захваченных ими территорий и препятствии в продвижении нашим военным. Однако врагу приходится создавать новые рубежи обороны. Сейчас это Берислав – Новая Каховка.

Украинская авиация нанесла 15 авиаударов по кафирам, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 360 огневых задач по ПВО противника, 3 районам сосредоточения живой силы и техники и опорному пункту в Бериславском районе.

За сутки 7 октября россияне на Юге потеряли:

  • около 110 человек из личного состава;
  • 6 танков;
  • 8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";
  • РСЗО "Град";
  • 9 единиц автомобильной и бронированной техники;
  • минометный комплекс "Сани";
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".

Кроме того, еще 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автомобильная и бронированная техника и артиллерия, существенно повреждены.

В ОК "Юг" отметили, что в Черном море в боевой готовности к атакам находятся 4 носителя крылатых ракет, 2 из которых – подводные. Суммарно к запуску готовы 24 крылатых ракеты "Калибр".

Напомним, Вооруженные силы Украины приблизились к Херсону на расстояние 30 километров. По словам Алексея Арестовича, с этих позиций уже виден сам город.

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Дата публикации
Просмотры
192
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