Ситуация на ЗАЭС нуждается в немедленном вмешательстве МАГАТЭ и стран-владельцев ядерного оружия - ОДА

Ситуация на ЗАЭС нуждается в немедленном вмешательстве МАГАТЭ и стран-владельцев ядерного оружия - ОДА

Госпредприятие "Энергоатом" пытается отслеживать и контролировать ситуацию на ЗАЭС, однако из-за нарушенных требований ядерной и радиационной безопасности последствия сложно предсказать.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции,которую обстреляли российские военные, требует немедленного вмешательства международных организаций.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха на его странице в Facebook.

Глава Запорожья рассказал, что из-за ситуации на атомной электростанции состоялась координационная встреча представителей государственных учреждений – Государственной экологической инспекции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, департаментов экологии областей, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также общественных организаций (ОО "Всеукраинская экологическая лига", выступившая организатором конференции, МБФ "Экология право человек", ОО "Экодия", WWF).

По его словам, во время встречи заместитель директора департамента защиты окружающей среды Ирина Пирогова сообщила, что в ситуацию с Запорожской АЭС должны вмешаться, в частности, страны-владельцы ядерного оружия.

"Ситуация требует немедленного вмешательства международных организаций и контролеров в сфере атомной энергетики и безопасности, принятия наиболее жестких мер, в частности, со стороны НАТО и стран – владельцев ядерного оружия", — цитирует Старух главу департамента.

Также в сообщении говорится, что государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" пытается отслеживать и контролировать ситуацию на ЗАЭС, особенно по эксплуатации шести энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.

"Однако ситуация крайне угрожающая и опасная. Нарушены требования ядерной и радиационной безопасности. Последствия трудно предугадать. Нужно немедленное вмешательство МАГАТЭ и стран — членов ядерного клуба", — говорится в сообщении.

Напомним, Запорожскую атомную электростанцию в ночь на 4 марта обстреляли россияне. В связи с этим МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине.

На утро 5 марта 2022 радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.