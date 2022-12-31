Ситуация на западной границе: очередей нет почти нигде

В субботу, 31 декабря, перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины выстроились очереди только на одном пункте пропуска с Польшей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

"По состоянию на 09:30 31 декабря пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. В течение предыдущих суток количество въезжающих в Украину превысило количество выезжающих", — говорится в сообщении.

Во всех пунктах пропуска очереди легковых автомобилей в направлении выезда в Польшу отсутствуют. Только в "Устилуге" ожидает 50 легковых авто, а в ЧП "Грушев" — два автобуса.

В пунктах пропуска с другими государствами очередей не наблюдается вообще.

Напомним, 30 декабря на украинских границах возникли небольшие очереди из автомобилей и автобусов. Самые большие скопления были на пунктах пропуска с Польшей.

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