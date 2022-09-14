Ситуация на западных границах Украины: на каких пунктах пропуска сегодня самые большие очереди

За минувшие сутки, 13 сентября, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 75 тысяч человек и более 19 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 37 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время вернулись из-за границы также более 37 тысяч человек, почти 34 тысячи из них – граждане Украины.

За этот период было оформлено 62 грузовика с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 14 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Шегини" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

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