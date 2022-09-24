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Ситуация на западных границах Украины: очереди в пунктах пропуска

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Ситуация на западных границах Украины: очереди в пунктах пропуска

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе минувшие сутки и на каких пунктах пропуска сегодня самые большие очереди.

За сутки 23 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 81 тысяча человек и 20 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 40 тысяч человек : 25 тысяч пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время вернулись из-за границы 40 тысяч человек, почти 36 тысяч из них – граждане Украины.

За этот период было оформлено 76 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 9:00 24 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" – 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 50 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 80 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 0 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 70 л/а, 4 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 45 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 20 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 40 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

  • "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Закарпатье и в Черновицкой области задержали более десяти человек, которые хотели незаконно пересечь границу.

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