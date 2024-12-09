Ситуация на Запорожском направлении: к чему прибегает враг

Россияне активизируют штурмы в Запорожском направлении. Они пытаются выйти на границу Днепропетровской области.

Об этом сказал Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины.

Он отмечает: нужно разделять город Запорожье и Запорожскую область. Город расположен сравнительно недалеко от линии боевого столкновения.

"Если раньше они летели недалеко от линии боевого столкновения, нанося удары преимущественно по Орехову и Гуляйполю, то сейчас эти КАБы, причем большой мощности, они прилетают уже по центру Запорожья", - говорит Волошин.

Недавно был очень тяжелый удар по Запорожью. Были жертвы и пострадавшие среди мирного населения, серьезные разрушения.

Что касается наступления на Запорожскую область, противник готовится к ведению штурмовых действий. Враг собирал, готовил и учил целые группы.

"В течение двух недель противник очень активизировал штурмовые действия на одном из направлений. Это Времиевское направление. Ежедневно там происходит 25-30 штурмовых действий. Он применяет и танки, и боевые бронированные машины для поддержки штурмовых действий", - объяснил спикер.

Враг применяет тактику малых групп, как и в Соледаре, Бахмуте, Авдеевке и Угледаре. У оккупантов есть частичный успех. Скорее всего, считает Волошин, они будут пытаться взять под контроль юг Донецкой области.

Напомним, 9 декабря войска РФ ударили дроном по Орехову, попали в грузовик благотворительной организации. К счастью, люди не пострадали.

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