Ситуация напряженная: российская армия наращивает силы для наступления на Запорожье и в Мариуполь

Ситуация напряженная: российская армия наращивает силы для наступления на Запорожье и в Мариуполь

Оккупационные войска перегруппировываются.

Российские войска продолжают наращивать силы для наступления в Запорожье, Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Об этом сообщила Запорожская ОГА.

Отмечается, что оккупационные войска перегруппируются с целью атаки на города.

"На Запорожском направлении подразделения, подчиненные Командованию группировки войск "Юг", продолжают отражать наступление российско-оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Оккупанты применили беспилотники "Кажан" и "Орлан". Их используются для ведения воздушной разведки, корректировки огня артиллерии, нанесения и уточнения результатов огневого поражения, а также оценки степени оборудования и маскировки позиций ВСУ.

"Ситуация в Запорожье оценивается как напряженная, противник несет потери", — говорится в сообщении.