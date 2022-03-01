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Ситуация напряженная: российская армия наращивает силы для наступления на Запорожье и в Мариуполь

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Оккупационные войска перегруппировываются.

Российские войска продолжают наращивать силы для наступления в Запорожье, Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Об этом сообщила Запорожская ОГА.

Отмечается, что оккупационные войска перегруппируются с целью атаки на города.

"На Запорожском направлении подразделения, подчиненные Командованию группировки войск "Юг", продолжают отражать наступление российско-оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Оккупанты применили беспилотники "Кажан" и "Орлан". Их используются для ведения воздушной разведки, корректировки огня артиллерии, нанесения и уточнения результатов огневого поражения, а также оценки степени оборудования и маскировки позиций ВСУ.

"Ситуация в Запорожье оценивается как напряженная, противник несет потери", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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