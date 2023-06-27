"Ситуация неприемлема": Кабмин анонсировал кадровые решения после проверки укрытий в Украине

После проверки стало известно, что пригодны для использования только 77% укрытий.

Украинское правительство примет ряд кадровых и дисциплинарных решений после проверки состояния укрытий по всей Украине.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Также читайте Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий – указ

Премьер-министр заявил, что 23 июня, а заседание СНБО было принято решение провести проверку укрытий по всей территории Украины. После проверки стало известно, что пригодны для использования только 77% укрытий. Многие укрытия, по словам главы правительства, пока не пригодны к использованию.

"Местами ситуация вообще неприемлема. Речь идет о ряде районов в Запорожской, Сумской, Житомирской, Киевской областях и Киеве. В рамках выполнения поручений СНБО сегодня правительство примет кадровые и дисциплинарные решения", – рассказал премьер.

Шмыгаль заявил, что украинский Кабин поддержит распоряжение, согласно которому министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин будет контролировать и координировать все вопросы состояния укрытий.

"Президент четко поставил задачу – укрытий должно быть больше, они должны быть оборудованы и подготовлены должным образом. Даем здесь министру Камышину все возможности, чтобы наработать и быстро представить необходимые решения, необходимые для выполнения этих задач", — добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию по состоянию укрытий в столице Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно результатов обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов укрытия населения.

Читайте также: