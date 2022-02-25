"Ситуация непростая" — глава Херсонской ОГА обратился к горожанам

Власти говорят, что ситуация под контролем.

Глава Херсонской облгосадминистрации обратился к херсонцам с просьбой не паниковать и доверять только официальным источникам.

Видеообращение к жителям области появилось на странице облгосадминистрации в Facebook.

"Пока я со своими заместителями нахожусь в Херсонской областной клинической больнице. Пообщались с медицинским персоналом. Ситуация непростая, но контролируемая. Спасибо нашим медицинским работникам, они настоящие герои, как и наши Вооруженные силы, и тероборона. Еще раз прошу сохранять спокойствие, за информацией следите на официальных сайтах", – сказал Лагута.

Как сообщают херсонцы, после 22:00 часов в разных частях города был слышен звук авиации, люди видели самолеты. Также в центре города загорелось недостроенное здание на Центральном рынке.