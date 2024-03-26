Ситуация непростая: Зеленский — о ракетных обстрелах и последствиях атак для энергетики

Вечером, 25 марта, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Российские воздушные удары

Глава государства поблагодарил всех, кто работает для ликвидации последствий российских ударов.

"Киев – баллистика сегодня, поврежденные дома, здание академии искусств. Пострадали люди – всем оказана необходимая помощь. Слава богу, в академии не было детей. Разбор завалов длится весь день", – отметил он.

По словам президента, в Одессе и Николаеве после ударов по энергообъектам ситуация непростая, но все необходимые службы и ремонтные бригады работают. Днем враг снова удар по Одессе, в результате чего есть травмированые.

"Харьков – до сих пор особенно сложно, но каждый день понемногу добавляет энергии городу. Я благодарен всем, кто работает ради города", – сказал Зеленский.

Также в течение дня президент доклада военных, разведки, СБУ.

"Главком Сырский, руководитель ГУР Буданов, министр обороны Украины Умеров. Обстоятельные разговоры. О том, как и дальше уменьшать российский террористический потенциал. Мы четко планируем наши действия. Был также доклад руководителя внешней разведки Литвиненко относительно имеющихся угроз. Был и привычный уже еженедельный отчет руководителя Службы безопасности Малюка о работе СБУ за прошедшую неделю и согласовании задач на данный момент", – отметил глава государства.

Поздравил мусульман

25 марта президент принял участие в ифтаре – особом ужине, который проходит во время месяца Рамадан.

"Вместе с представителями украинского мусульманского сообщества, вместе с воинами-мусульманами, с представителями дипломатического корпуса государств глобальной мусульманской общины и, конечно, с представителями крымскотатарского народа. Вместе поблагодарили всех тех, кто заботится об Украине, кто нам помогает. Почтили наших воинов. И со всеми, кто имел честь разделить сегодня ифтар, пожелали миру – честного и справедливого мира – и для Украины, и для всех народов, которые так же, как и мы, ценят жизнь", – сказал Зеленский.

Выступление Путина

Президент Зеленский прокомментировал новое выступление российского диктатора Путина, признавшего, что теракт в Подмосковье совершили радикальные исламисты, но все равно связал нападение с Украиной.

"Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он – самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничего больше", — подчеркнул Зеленский.

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Ситуация непростая! Зеленский — о ракетных обстрелах и городах без света!