Ситуация нестандартная: что зафиксировали мониторинговые каналы ночью 14 мая

Мониторинговые каналы сообщают, что фиксируют на подлете в Украину пока не ракеты, а движение вражеских самолетов СУ.

Об этом идет речь в социальных сетях.

Также высока вероятность пусков авиабомб в сторону Херсонской и Сумской областей.

О пусках ракет мониторинговые каналы будут сообщать отдельно.

По мнению мониторинговых каналов, ситуация пока нестандартная.

Есть активность тактической авиации на Севере и Юге.

Также читайте В Херсоне прогремели взрывы — соцсети

Также существует угроза пусков КАБ/КАР по приграничным районам Сумской Черниговской и Херсонской областей.

Находитесь в укрытиях. Угроза крылатых ракет не исчезла.

Читайте также: