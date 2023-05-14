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Ситуация нестандартная: что зафиксировали мониторинговые каналы ночью 14 мая

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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Ситуация нестандартная: что зафиксировали мониторинговые каналы ночью 14 мая

Пусков ракет пока не зафиксировано / Фото: pixabay.com

Воздушная тревога раздается по всей Украине.

Мониторинговые каналы сообщают, что фиксируют на подлете в Украину пока не ракеты, а движение вражеских самолетов СУ.

Об этом идет речь в социальных сетях.

Также высока вероятность пусков авиабомб в сторону Херсонской и Сумской областей.

О пусках ракет мониторинговые каналы будут сообщать отдельно.

По мнению мониторинговых каналов, ситуация пока нестандартная.

Есть активность тактической авиации на Севере и Юге.

Также существует угроза пусков КАБ/КАР по приграничным районам Сумской Черниговской и Херсонской областей.

Находитесь в укрытиях. Угроза крылатых ракет не исчезла.

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