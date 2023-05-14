Ситуация нестандартная: что зафиксировали мониторинговые каналы ночью 14 мая

Воздушная тревога раздается по всей Украине.
Мониторинговые каналы сообщают, что фиксируют на подлете в Украину пока не ракеты, а движение вражеских самолетов СУ.
Об этом идет речь в социальных сетях.
Также высока вероятность пусков авиабомб в сторону Херсонской и Сумской областей.
О пусках ракет мониторинговые каналы будут сообщать отдельно.
По мнению мониторинговых каналов, ситуация пока нестандартная.
Есть активность тактической авиации на Севере и Юге.
Также существует угроза пусков КАБ/КАР по приграничным районам Сумской Черниговской и Херсонской областей.
Находитесь в укрытиях. Угроза крылатых ракет не исчезла.
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