Ситуация очень непростая: эксперт рассказал о последствиях обстрела РФ для энергетики

Сейчас идет оценка ситуации, потому что атака была очень интенсивной.

В ночь на 25 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины ракетами и дронами. Сейчас нет доступа к от 2 до 2,5 гигаватт мощностей, которые либо повреждены, либо частично уничтожены.

Об этом 24 канала рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Возникла очень сложная ситуация чисто технически

По словам Харченко, прилагается максимум усилий, чтобы поскорее понять картину и восстанавливать поврежденное оборудование. Работа активно продолжается, но повреждения достаточно существенны. Харченко признает, что ограничения, вероятнее всего, будут определенным образом зонированы по регионам. И, к сожалению, будет разница в доступе к электричеству.

"Практически вся генерация левого берега сейчас либо повреждена, либо временно по меньшей мере отсутствует в системе. Поэтому, к сожалению, в восточных регионах сейчас будет ощутимо тяжелее, графики будут более напряжены, чем в западных регионах. Это объективная ситуация, вызванная этой атакой, теми повреждениями, которые она принесла», – объяснил директор Центра исследований энергетики.

Атака была сфокусирована на тепловой генерации. В частности, пострадали станции, где производят не только электричество, но и тепло. В Днепровском и Харьковском регионах были повреждены ТЭЦ.

"Из того, что мне известно, я уверен, что по меньшей мере в Харькове возобновить поставки тепла удастся. Я знаю, что там сейчас уже идет очень напряженная работа, чтобы это произошло как можно быстрее. Сложнее ситуация в Днепре. Но я уверен, что там тоже удастся найти способ заживить назад жителей. Это непростая задача», – подчеркнул Харченко.

Он отмечает, что самые неприятные удары – по теплоэлектроцентралям, ведь люди зимой могут оставаться не только без электричества, но и без тепла. Но сейчас ведется максимально интенсивная работа, чтобы вернуть и электричество, и тепло как можно скорее.

Напомним, сегодня, 25 декабря, в результате массированной ракетно-дроновой атакив Украине вынуждены введены меры ограничения. До конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.

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