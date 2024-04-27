Ситуация очень серьезная: нардеп о возможности захвата Часового Яра

Российские агрессоры представляют реальную угрозу и могут захватить Часов Яр, что даст врагу возможность дальнейших наступательных операций против населенных пунктов, которые образуют оборонный пояс в Донецкой области.

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Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко.

Он отметил, что улучшить положение ВСУ может предоставление высокоточного оружия.

Костенко заявил, что в Украине не хватает ракет в HIMARS, которые могут поражать тылы врага и уничтожать его наступательный потенциал и личный состав.

Кроме того, нардеп заявил, что на фронте не хватает личного состава. Он подчеркнул, что операции невозможно проводить, когда не хватает людей, и вопрос не в количестве, а в том, что. Каждый военный, получивший ранение, должен немедленно заменяться другим.

Если не пополнять личный состав, враг постепенно начнет получать преимущество.

"Даже в самых сложных боях, когда Силы обороны наносят серьезные потери противнику, если у него больше ресурса и он имеет возможность выбивать наши силы и средства, то будет отвлечение на другие территории. Затем снова строительство обороны возле новых населенных пунктов. Пока мы не наладим прочную оборону комбинированными путями – техническими, мобилизационными и информационными – у нас будут такие тактические продвижения., – заявил Костенко.

Нардеп напомнил, что Украина уже потеряла Авдеевку, российские войска продвинулись в Очеретино, сделав выступление. Там должны были проходить действия по отпору оккупантов, но они перехватили инициативу. Костенко подчеркнул, что западное оружие, скоро поступившее на фронт, должно дать возможность восстановить или сделать паритет в этом вопросе.

Костенко подчеркнул, что сдавать Часов Яр россиянам никто не собирается. Идет война, бывают разные ситуации. Наша основная задача – уничтожить натуральный потенциал противника. Последствия – содержание и возврат территорий. Если не ликвидировать российскую армию, а просто ее отвергнуть, это не значит, что завтра она не вернется.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ назвали наиболее "горячие" направления на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может столкнуться с давлением, чтобы продемонстрировать успехи на фронте до выборов в США.

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