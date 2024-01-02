"Ситуация остается напряженной": Игнат о мощной атаке на Украину

Россияне снова атакуют Украину. Ситуация остается напряженной, в частности, есть вероятность пуска "Калибров".

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, враг продолжает использовать разные типы вооружения.

"Позже мы сообщим, сколько было запущено и сколько удалось уничтожить ракет "Кинжал". То же касается и крылатых ракет", — заявил Игнат.

Он добавил, что ночью силы ПВО уничтожили 35 беспилотников.

"Работали разные средства, которые могли использовать наши защитники. Беспилотники были запущены почти по всей территории нашего государства, в разные направления летели. Типичная такая атака, сначала "шахеды", потом ракеты. Они так делали в прошлом году, когда атаковали критическую инфраструктуру. Сначала шли "шахеды", затем шли ракеты. Враг накапливает ракеты, но и тратит", — добавляет спикер.

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Например, недавно враг потратил 90 ракет воздушного базирования.

"Приблизительно такое количество они могут накапливать в целом за месяц. Имеется в виду всех ракет, о чем нам сообщало Главное управление разведки. Ракет, к сожалению, у противника есть много. О количестве по каждому типу надо говорить отдельно", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что враг накапливает ресурсы, он их и тратит.

"Недавно было израсходовано 90 ракет воздушного базирования. Приблизительно такое количество они могут накапливать в общей сложности за месяц. Имеется в виду всех ракет, о чем нам сообщало Главное управление разведки. Ракет, к сожалению, у противника есть много. О количестве по каждому типу надо говорить отдельно", — резюмировал он.

Напомним, сегодня утром, 2 января, Киев находится под массированной ракетной атакой России. Страна-террористка запускает по столице аэробалистические сверхзвуковые ракеты "Кинжал".

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