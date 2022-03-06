Ситуация по безопасности в Николаеве стабильная и контролируется правоохранителями - МВД Украины

Ситуация по безопасности в Николаеве стабильная и контролируется правоохранителями - МВД Украины

Полиция продолжает нести службу в круглосуточном усиленном режиме.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что ситуация по безопасности в Николаеве стабильная и контролируемая правоохранителями.

Для защиты населения от противоправных посягательств и недопущения мародерства, дестабилизации обстановки в городе полиция продолжает нести службу в круглосуточном усиленном режиме.

Правоохранители отрабатывают сигналы, поступающие от небезразличных граждан, патрулируют улицы и противодействуют преступности.

За прошедшие сутки все 230 поступивших от николаевцев обращений полицейские отработали.

После вчерашних обстрелов в жилых кварталах города остались неразорвавшиеся боеприпасы. Николаевские полицейские обеспечили охрану места происшествия до приезда взрывотехников и спасателей ГСЧС. Правоохранители принимают меры по разминированию.