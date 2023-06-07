Ситуация после подрыва ГЭС: в Херсонской области затоплены 1852 дома, уровень воды еще вырастет

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды на Херсонщине увеличится еще до 1 м. В настоящее время затоплены 1852 дома на правобережье.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в видеообращении утром 7 июня.

"В течение ночи чрезвычайные происшествия не зафиксированы. Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов", — рассказал глава области.

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Он также проинформировал, что ночью начало подтапливать Белозерскую громаду, к которой 6 июня вода еще не добралась. В общей сложности по состоянию на утро 7 июня затоплено 1852 дома на правобережной части Херсонской области.

"Уже все работают, чтобы помочь людям, оказавшимся в зоне подтопления. Ночью к нам обратилось 13 человек, среди которых пятеро — жители левобережья. По состоянию на 6:00 эвакуировано 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабел вывезли 1286. Только утром оттуда помогли выбраться 10 людям", – рассказал Прокудин.

Он добавил, что полиция, ГСЧС военные – все на месте.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в результате чего водой затапливает Херсонскую область. В частности, под воду пошел оккупированный город Олешки, а в общей сложности затопление грозит 80 населенным пунктам региона.

Существенные затопления зафиксированы и в Новой Каховке, в результате чего в зоопарке погибли 300 животных. Водой заливает микрорайон Корабел в Херсоне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, после взрыва ГЭС на юге возникла очень сложная ситуация. В частности, он предупредил о "больших проблемах" с подвозом питьевой воды. Однако последствия трагедии станут понятны через неделю после того, как спадет вода.

Что касается последствий подрыва станции для фронта, то военно-политическое командование Украины уверяет, что катастрофа не повлияет на контрнаступление ВСУ.

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