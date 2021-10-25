Ситуация с COVID-19 в оккупированном Крыму критическая: морги не справляются с нагрузкой

На аннексированном полуострове ежедневно обновляется рекорд заражения коронавирусом.
В оккупированном Крыму фиксируется высокая смертность от COVID-19. Жители оккупированного Симферополя жалуются на то, что им выдают тела умерших родственников в плохом состоянии.
Об этом сообщает российский "Коммерсант".
По словам так называемого "врио министра здравоохранения" Константина Скорупского, рост смертности обусловил увеличение нагрузки на судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомические отделения.
"Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы сохранять тела умерших в более или менее надлежащем состоянии", — уточнил он.
Напомним:
- "Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов в документах, свидетельствующих о вакцинации или перенесенном заболевании.
- В оккупированном Крыму ежедневно обновляется рекорд заражения коронавируса.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.