Ситуация с COVID-сертификатами будет меняться из-за нового штамма коронавируса — иммунолог

Штамм "Дельта" и новая вакцина от него повлияют на изменения в COVID-сертификатах, говорит медик.

Против штамма коронавируса "Дельта" нужен новый вид вакцины. Поэтому в дальнейшем будет меняться ситуация с COVID-сертификатами.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" врач-иммунолог Андрей Волянский.

По его словам, сегодня уже есть данные из Израиля, Великобритании и США, о том, что вакцинированные люди также массово болеют и это связано со штаммом "Дельта".

"Уже понятно, что нужна новая вакцина для нового варианта коронавируса, поэтому естественно, что будет меняться и ситуация с сертификатами вакцинации", — сказал он.

По словам Андрея Волянского, в Евросоюзе к COVID-сертификатам входит информация о результатах ПЦР-тестов и данные о тех, кто ранее переболел, но "у нас почему-то об этом забывают".

"В ЕС несколько иной срок (действия COVID сертификатов. — Ред.) — 9 месяцев с момента вакцинации", — добавил иммунолог.

Напомним, Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

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