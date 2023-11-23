Ситуация с электроэнергией ухудшилась: грозят ли Украине отключение света в ближайшее время

Энергосистема Украины испытывает дефицит. В Минэнергетики ответили введут ли отключение света в ближайшее время.

В Украине некоторые блоки электростанций все еще находятся в ремонте. Поэтому с началом морозов энергосистема столкнулась с проблемами.

Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

По ее словам, дефицит покрыли с помощью аварийного импорта из Польши, Румынии и Словакии. А причины выхода некоторых блоков в аварийный ремонт сейчас исследуются.

"Такие ситуации возможны, они бывали и раньше, и до войны, и в военный период... Ситуация контролируемая, у нас есть резервы, достаточно мощностей и пока мы не планируем никаких отключений потребителей от электроэнергии", — сказала заместитель министра энергетики.

Напомним, в среду, 22 ноября, с приходом первых серьезных морозов в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии. Чтобы сбалансировать систему, Укрэнерго пришлось применить аварийную помощь от стран-соседей.

Готова ли энергосистема Украины к погрузке зимой и что будет во время первых массированных обстрелов оккупантов — читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.