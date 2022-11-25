Ситуация с электроэнергией в Украине: восстановление замедляет погода, 70% потребностей обеспечено

Ремонтные бригады работают над возобновлением электроснабжения всем украинцам.

В Украине на 11:00 производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления. Питание в первую очередь подали на объекты критической инфраструктуры во всех областях.

Однако 30% дефицит мощности сохраняется, поэтому продолжаются плановые и аварийные отключения света, сообщили в "Укрэнерго".

Сейчас атомные станции набирают мощность, обеспечено питание Запорожской атомной станции. Несмотря на повреждения в результате российских ракетных ударов, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, часть "зеленой" генерации.

Работы по восстановлению питания бытовым потребителям продолжаются. Их темпы замедляют сложные погодные условия. Из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным ракетами РФ, добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго работают круглосуточно, ликвидируя повреждения", — отметили в энергетической компании.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 25 октября по меньшей мере половина города остается без света. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе возобновили электроснабжение более половины жителей.

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