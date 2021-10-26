Ситуация с коронавирусом ухудшается каждый день: в каких регионах умирает и болеет больше всего украинцев

Всего жертвами COVID-19 в стране уже стали почти 65 тысяч человек.
По состоянию на 26 октября в Украине снова зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса – за сутки умерло 734 человека. Больше всего летальных исходов было в Херсонской области, а больных — в Днепропетровской.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, больше всего людей за минувшие сутки умерло в Херсонской области – 88, Запорожской – 55, в Днепропетровской – 49, в Донецкой области – 41, в Киеве и Одесской области – по 37.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1135 случаев;
- Винницкая область – 394 случая;
- Волынская область – 555 случаев;
- Днепропетровская область – 1760 случаев;
- Донецкая область – 1015 случаев;
- Житомирская область – 286 случаев;
- Закарпатская область – 255 случаев;
- Запорожская область – 1335 случаев;
- Ивано-Франковская область – 298 случаев;
- Киевская область – 787 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 550 случаев;
- Львовская область – 1104 случаев;
- Николаевская область – 508 случаев;
- Одесская область – 1605 случаев;
- Полтавская область – 889 случаев;
- Ровенская область – 738 случаев;
- Сумская область – 669 случаев;
- Тернопольская область – 413 случаев;
- Харьковская область – 1255 случаев;
- Херсонская область – 1222 случая;
- Хмельницкая область – 415 случаев;
- Черкасская область – 878 случаев;
- Черновицкая область – 689 случаев;
- Черниговская область – 325 случаев.
Также за минувшие сутки более 19 тысяч украинцев инфицировалось, в больницы попали почти 3 тысячи человек, а 9 738 пациентов поправились.
Напомним, что предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.
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