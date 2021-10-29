Ситуация с Соvid-19 ухудшается: как при таких условиях лечить другие критические заболевания Новости компаний

Ситуация с Соvid-19 ухудшается: как при таких условиях лечить другие критические заболевания Новости компаний

Потребность в лечении других сложных заболеваний остается, несмотря на рост процента зараженных коронавирусом.

В настоящее время представители власти анонсировали возвращение жестких ограничений. Что же делать людям, которые должны проходить лечение за границей?

Страховая компания «ИНГО», несмотря на карантинные ограничения, продолжит помогать в лечении таких критических заболеваний как онкология, отдельных сердечно-сосудистых заболеваний и проведении сложных нейрохирургических операций.

С начала 2020 года по сентябрь этого года для лечения в международных медицинских центрах было организовано более 70 поездок за границу. Сумма выплат за лечение, согласно программе «Світова медицина», превысила 19,5 миллиона гривен.

«Из-за эпидемии нам пришлось скорректировать процесс подготовки пациента к выезду, но на лечение по этой программе коронавирус не повлиял. Пришлось готовить дополнительные документы, подтверждающие, что человек едет на лечение. Это позволяло гражданам Украины пересекать границу в условиях жестких карантинных ограничений», – рассказала Марина Зварыч, руководитель управления личного страхования компании «ИНГО».

Чаще всего лечение критических заболеваний застрахованных проводится в Израиле и Испании. Как правило, это онкозаболевание. С помощью программы страхования «Світова медицина», критические заболевания можно лечить за границей. Она обеспечивает аорто-коронарное шунтирование, замену сердечного клапана, лечение онкозаболеваний и проведение сложных нейрохирургических операций стоимостью до 1 млн. евро.

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