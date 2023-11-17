"Ситуация с венгерским языком на Закарпатье была лучше в СССР, чем сегодня" — Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ситуация с венгерским языком и образованием на Закарпатье при СССР была лучше, чем сегодня при независимой Украине.

Об этом он сказал на заседании Венгерской постоянной конференции (MÁÉRT) в пятницу, пишет "Европейская правда".

По словам Орбана, в самой плохой ситуации сейчас находятся закарпатские венгры в Украине, где, по его словам, политическое руководство идет по пути, который ни к чему не ведет, и который Будапешт не может поддержать.

"Я не преувеличиваю, когда скажу, что с венгерским языком и образованием ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас при Украинском государстве", — отметил Орбан.

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Он подчеркнул, что страна предоставит всю помощь закарпатским венграм, поскольку, по его словам, Украина "продолжает наказывать закарпатцев", несмотря на войну.

Он также подверг критике Киев за то, что тот якобы четко не определил свои военные цели.

"Очень тяжело помогать стране, ведущей войну без международно признанной военной цели", – сказал Орбан.

Ранее стало известно, что премьер Венгрии Виктор Орбан дал задание своему государственному секретарю Тамашу Менцеру объявить о новых национальных консультациях, которые проходят ежегодно уже 13 лет правления партии "Фидес". Судя по тизеру Менцера, они будут полны манипулятивных вопросов об Украине.

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