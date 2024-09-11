Ситуация с загрязнением реки Десна контролируется, все органы власти работают в усиленном режиме – Светлана Гринчук

Ситуация с загрязнением воды в реке Десна контролируется, все соответствующие службы работают в усиленном режиме для минимизации негативных последствий на окружающую среду.

Об этом сообщила министерка окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире Национального телемарафона "Единые Новости".

«Усиленный мониторинг состояния воды проводится ежедневно Госводагенством и водоканалом на водозаборах и выше по течению. Загрязнение постепенно разбавляется, мы фиксируем этот процесс. Хочу заверить, что ситуация контролируемая», – отметила Светлана Гринчук.

Чтобы еще больше скоординировать действия всех привлеченных органов, накануне глава Министерства провела расширенное координационное совещание с представителями Министерства здравоохранения, Министерства инфраструктуры, Госрыбагентства, Госводагенства, Госэкоинспекции, Укргидрометцентра, а также соприкасающихся научных учреждений, местной власти и Киевводоканала.

По обновленным данным Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достигнуть Киевщины 14-16 сентября. По предварительному прогнозу ожидалось, что она достигнет столицы 10-11 сентября.

«С данным типом загрязнения Киеводоканал справится своими силами. Однако если все-таки загрязнение может превышать некоторые нормы, мы нарабатываем совместно с водоканалом необходимые технологические процессы, что им гораздо быстрее и лучше было справиться с этим и не допустить ухудшения ситуации с водой в Киевской области», — отметила глава Министерства.

В общей сложности за все время загрязнение продвинулось на 191 км. Его движение замедлено. Происходит естественная очистка. При визуальном осмотре загрязнение больше не носит однородного характера, фиксируется точечно.

Ниже по течению реки загрязнения не зафиксированы. В районе Чернигова уже отмечается улучшение ситуации.