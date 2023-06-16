Ситуация сложная и неутешительная: часть Кривого Рога может остаться без воды

Уровень воды в Каховском водохранилище снижается.
Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и часть Кривого Рога Днепропетровской области может остаться без водопроводной воды. Это может произойти через полтора месяца.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
"Ситуация с водой сложная. Очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца", — подчеркнул он.
В настоящее время уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать. По словам Вилкула, "понятно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет".
"Экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться. И риск того, что часть города на время останется без водопроводной воды, как сейчас Марганец и Покров — высокий", — подчеркнул Вилкул.
Как сообщалось, на Днепропетровщине Каховское водохранилище стремительно мелеет. Вода сильно отошла. Из-за стремительного снижения уровня воды в городах Покров, Марганец и частично общин прекращено водоснабжение. В самом Никополе вода есть, хотя и с пониженным давлением.