Ситуация сложная и неутешительная: часть Кривого Рога может остаться без воды

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и часть Кривого Рога Днепропетровской области может остаться без водопроводной воды. Это может произойти через полтора месяца.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Ситуация с водой сложная. Очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца", — подчеркнул он.

В настоящее время уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать. По словам Вилкула, "понятно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет".

"Экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться. И риск того, что часть города на время останется без водопроводной воды, как сейчас Марганец и Покров — высокий", — подчеркнул Вилкул.

Как сообщалось, на Днепропетровщине Каховское водохранилище стремительно мелеет. Вода сильно отошла. Из-за стремительного снижения уровня воды в городах Покров, Марганец и частично общин прекращено водоснабжение. В самом Никополе вода есть, хотя и с пониженным давлением.

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