Ситуация сложная: "Укрэнерго" обратилось к украинцам с важным заявлением

По состоянию на 23 ноября потребление электроэнергии продолжает расти, в энергосистеме есть недостаток. Ситуация остается сложной.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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"Потребление электроэнергии продолжает расти. Вечерний максимум потребления электроэнергии 22 ноября был на 4% выше, чем 21 ноября. Для энергосистемы это равно необходимости включения не менее 2 дополнительных блоков тепловых электростанций, производственные мощности которых ограничены из-за выхода в ремонт нескольких блоков", — отмечают в компании.

Главной причиной дефицита является похолодание. Однако на ситуацию с элетроэнергией также влияет ремонт, продолжающийся на нескольких блоках тепловых электростанций, в энергосистеме есть дефицит электроэнергии.

Отмечают, что "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита , отключение потребителей не прогнозируется.

По состоянию на утро 23 ноября:

из-за погодных условий отключены 4 населенных пункта в Черниговской области

из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 409 населенных пунктов.

из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

"Экспорт сегодня осуществлялся очень незначительным объемом и исключительно в ночные часы минимального потребления в Румынию. А импорт электроэнергии сегодня осуществляется в течение суток из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 4022 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 609 МВт. Технически максимальная мощность 1200 МВт", – говорится в сообщении.

ТСН.ua сообщал, готова ли энергосистема Украины к погрузке зимой и что будет во время первых массированных обстрелов оккупанов.

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