Ситуация стабилизировалась: в ГСЧС рассказали о ликвидации последствий непогоды в Украине

Некоторым потребителям еще не вернули питание.
В Украине продолжается ликвидация последствий, вызванных непогодой. Спасатели рассказали о текущей ситуации.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как отметили чрезвычайники, сейчас в Украине:
- отсутствуют запреты на движение транспорта на всех автодорогах;
- обеспечен проезд на дорогах общего использования;
- нарушений железнодорожного сообщения нет.
При этом обесточенными остаются 469 населенных пунктов в 13 областях.
Напомним, в Украине из-за непогоды погибли 12 украинцев.
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