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Ситуация стабилизировалась: в ГСЧС рассказали о ликвидации последствий непогоды в Украине

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ситуация стабилизировалась: в ГСЧС рассказали о ликвидации последствий непогоды в Украине

Ликвидация последствий непогоды / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Некоторым потребителям еще не вернули питание.

В Украине продолжается ликвидация последствий, вызванных непогодой. Спасатели рассказали о текущей ситуации.

Об этом сообщает ГСЧС.

Ликвидация последствий непогоды / ©
Ликвидация последствий непогоды

Как отметили чрезвычайники, сейчас в Украине:

  • отсутствуют запреты на движение транспорта на всех автодорогах;
  • обеспечен проезд на дорогах общего использования;
  • нарушений железнодорожного сообщения нет.

При этом обесточенными остаются 469 населенных пунктов в 13 областях.

Напомним, в Украине из-за непогоды погибли 12 украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
199
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