Ситуация стабилизировалась: в ГСЧС рассказали о ликвидации последствий непогоды в Украине

Некоторым потребителям еще не вернули питание.

В Украине продолжается ликвидация последствий, вызванных непогодой. Спасатели рассказали о текущей ситуации.

Об этом сообщает ГСЧС.

Ликвидация последствий непогоды

Как отметили чрезвычайники, сейчас в Украине:

отсутствуют запреты на движение транспорта на всех автодорогах;

обеспечен проезд на дорогах общего использования;

нарушений железнодорожного сообщения нет.

При этом обесточенными остаются 469 населенных пунктов в 13 областях.

Напомним, в Украине из-за непогоды погибли 12 украинцев.

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