Ситуация стабильная, силы обороны в полной боевой готовности: оперативные данные по ситуации на Киевщине

Ситуация стабильная, силы обороны в полной боевой готовности: оперативные данные по ситуации на Киевщине

Все объекты критической инфраструктуры на территории общин района работают в обычном режиме.

В Киевской области продолжает ликвидировать последствия российской оккупации. Работают коммунальные службы, идет расчистка территорий.

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Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации.

Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы

Ситуация стабильна. Все объекты критической инфраструктуры на территории общин района работают в обычном режиме. Магазины, аптеки, АЗС работают с учетом ограничений комендантского времени. Силы обороны – в повышенной боеготовности.

Бучанский район

Продолжается расчистка, разминирование населенных пунктов, ранее оккупированных врагом. Также продолжится восстановление инфраструктуры.

Броварской район

В населенных пунктах проводятся работы по восстановлению электроснабжения. По состоянию на сегодняшний день общее количество обновлений составляет 78100. Еще обесточено и осталось восстановить 6690. Аналогично ведутся работы и по восстановлению газоснабжения.

Вышгородский район

Установлена понтонная переправа через реку Сдвиж возле села Катюжанка, завершается устройство подъездов с твердым покрытием. Завершено устройство мостовой переправы возле села Казаровичи. Начались подготовительные работы по восстановлению мостового перехода через реку Ирпень возле села Демидов. Населению оказывается помощь. Славутич нуждается в продуктах питания и горючем.

Напомним, что после освобождения от россиян украинских городков и сел в каждом из них находят по 20-50 убитых со связанными руками и изнасилованных.