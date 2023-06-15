Ситуация у берегов Одессы: Черное море переживает последствия подрыва россиянами Каховской дамбы (фото)

В Черном море начались опасные процессы, среди которых цветение сине-зелеными водорослями.

Об этом сообщает, что является следствием подрыва россиянами Каховской ГЭС гидробиолога Олега Ковтуна, который обнародовал в соцсетях соответствующие фото, передает "Униан".

"Цветение сине-зелеными водорослями началось. И хотя это явление для нашей части моря стало почти обычным, будем надеяться, что сейчас это тоже не затянется на долго и не приведет к гибели гидробионтов", — написал специалист.

Цветение сине-зелеными водорослями в Черном море началось Фото: Олег Ковтун

Эксперт отметил, что ситуацию улучшит северо-западный ветер.

Цветение сине-зеленых водорослей в Черном море. Фото: Олег Ковтун

"Сегодня, 15 июня, – первый спокойный день после серьезного шторма, который наблюдался несколько суток", – отметил руководитель экологической общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

Цветение сине-зеленых водорослей в Черном море. Фото: Олег Ковтун

Он сообщил, что большие волны большую часть прибитого из Херсонской области мусора перемололи в "кашу", которая сейчас огромными барханами (местами выше 1,5 м) покрыла определенную часть берега. При этом большинство этой органики оказалось на дне.

"Начинаются процессы цветения – достаточно опасные процессы, которые могут привести к серьезным последствиям", — сказал эколог.

Ранее в Черном море на Одесщине после подрыва Каховской ГЭС зафиксировали плавающие дома, мебель, бытовую технику, автомобили и трупы животных. Происходит мор рыбы.

Напомним, учёные продолжают фиксировать опреснение морской воды в Черном море. Отобранные у Одессы пробы показали снижение солености почти втрое.

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