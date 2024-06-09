Ситуация у Ивановского остается напряженной: продолжается бой

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 08.06.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в социальных сетях.

В настоящее время произошло 76 боевых столкновений. В течение текущих суток российские захватчики нанесли по территории Украины 44 авиационных удара с использованием 52 КАБов, задействовали 481 дрон-камикадзе. Россияне совершили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения. Наши воины продолжают давать отпор наступательным действиям русских окупантов.

На Харьковском направлении с начала суток отражены четыре атаки противника в районах Липцев, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении отражено восемь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Андреевка, Грековка и Макеевка. Ситуация напряженная – продолжается бой близ Невского. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. За сегодня на направлении враг потерял 87 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, автомобиль и противотанковый ракетный комплекс.

В Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невское, Терны, Ивановка, Торское и Диброва. Шесть атак отбиты, продолжается бой в районе Ивановки. Ситуация контролируемая, потери наших позиций не допущены.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли три попытки противника вытеснить наших воинов в районах Временного Яра, Ивановского и Андреевки. В то же время, ситуация возле Ивановского остается напряженной – продолжается бой.

На Покровском направлении наша группировка отражала 27 атак окупантов. Двадцать штурмовых попыток россиян в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражены. Еще семь атак врага продолжаются. Ситуация обострена. В частности, захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретиного на Евгеньевку и Новоалександровку. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага вглубь нашей территории.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские защитники наносят огненное поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения. Так, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии сегодня нанесены поражения по 21 району сосредоточения личного состава и военной техники, пункта управления, четырех средствах ПВО, станции РЭБ и трех радиолокационных станциях оккупантов.

"Присоединяйтесь к Силам обороны! Вместе мы одолим российских захватчиков! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, Россия начала опрокидывание частей из Херсона на Харьковское направление.

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