Ситуация у Покровска: в ISW оценили намерения и действия россиян

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Покровска на фоне возобновившихся наступательных операций в этом районе. Вероятно, они направлены на поддержание окружения Покровска с северо-востока.

Об этом пишет ISW.

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Как пишут аналитики, темп российских наступательных операций оставался низким к востоку от Покровска в районе Мирнограда, вдоль линии Гродовка-Новогродовка (юго-восточнее Покровска) и далее к востоку в районе Новоалександровки и Архангельского с сентября 2024 года, когда российское военное наступательных операций, направленных на захват Селидово (юго-западнее Покровска), Курахового и Угледара, из усилий по захвату Покровска.

"Русский милблогер заявил 29 декабря, что российские войска начали активизировать наступательные операции к востоку от Покровска, а геолокационные кадры, опубликованные 1 января, указывают на то, что российские войска недавно захватили Воздвиженку (восточнее Покровска). Геолокационные кадры, опубликованные 5 января, указывают на то, что российские войска, вероятно, также захватили Свиридоновку и Тимофеевку (обе восточнее Покровска) в последние дни и продвинулись в юго-восточную часть Елизаветовки (южнее Покровска) в ходе механизированной атаки численностью к взводу", — говорится в отчете.

Также утверждается, что российские диверсионно-разведывательные подразделения укрепили позиции севернее Тимофеевки и вдоль шоссе Т-0504 Покровск-Константиновка, а российские войска продвинулись севернее Воздвиженки в направлении Барановки, Водяного Друга. Однако ISW не нашла подтверждения этим заявлениям.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 5 января, что российские войска недавно возобновили атаки в районах Николаевка-Проминь и Николаевка-Мирноград (оба восточнее Покровска) и усилили российскую группировку в этом районе подразделениями 589-го мотострелкового полка, 2-я общей армия, Центральный военный округ и 137-й мотострелковой бригады (по сообщениям, что подчиняется 41-й ЦАА", — подытожили в ISW.

Напомним, россияне активно обстреливают Покровск в Донецкой области в течение последних нескольких дней. В частности, усилены атаки FPV-дронами. Военные просят местных жителей уезжать из города.

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