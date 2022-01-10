Ситуация ухудшается: еще одну область в Украине перевели в "оранжевую" зону

Ситуация ухудшается: еще одну область в Украине перевели в "оранжевую" зону

В Украине уже две "оранжевые" области.

В Украине к "оранжевой" зоне добавилась еще Сумская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно опубликованным данным, в Сумской области коэффициент обнаружения случаев инфицирования составляет 21% при максимальном показателе 20%. Остальные характеристики в пределах нормы.

В "оранжевой" зоне находится еще Херсонская область, где превышена динамика уровня госпитализаций – 60% при норме 50%. Остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпиднебезопасности.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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