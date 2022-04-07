Ситуация ухудшается: россияне накапливают технику в Луганской области, Гайдай призывает эвакуироваться

Совершить прорыв врагу не удается.

В Луганской области армия Российской Федерации накапливает технику и людей для прорыва, но это не удается.

Об этом в видеообращении 7 апреля сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Враг накапливает большое количество техники и людей, чтобы совершить массовый прорыв. Пока разведку боем проводит. Ничего у него не получается. Пытается мясом просто забрасывать наших защитников. региона.

Пока попытки наступления неудачные, а потому оккупаныт страны-агрессора выполняют "свой любимый план — просто стряпают по всем городам".

"Больше всего достается конечно Рубежному, Попасной. Северодонецк уже обстреливают достаточно мощно — минометами. В Горной общине там постоянно обстрелы. Сегодня в четыре утра в Кременную был прилет. К сожалению, есть погибший человек", — рассказал глава области.

Гайдай раз обратился к жителям Луганщины: просит не медлить с эвакуацией. По его словам, ситуация ухудшается, ведь накануне россияне обстреляли железнодорожный путь. Сейчас ее отремонтировали, но "смогут ли отремонтировать после очередного обстрела, никто не знает". Эвакуация автобусами не столь действенна, подчеркнул руководитель ОВА.

Как сообщалось, российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Луганской области, но им это не удается. Поэтому враг из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома. Россияне не прекращают обстреливать мирное население Попасной, Северодонецка, Лисичанска и т.д.

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