"Ситуация ухудшается": в Раде назвали три области, жителям которых следует готовиться к усилению карантина

"Ситуация ухудшается": в Раде назвали три области, жителям которых следует готовиться к усилению карантина

В Украине наиболее опасными из коронавирус есть три области.

Усилить карантин в Украине могут уже с 13 сентября, переведя всю страну в "желтую" зону. Впрочем, в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на согласительном совете 7 сентября.

Также читайте Документ уже в Кабмине: в Минздраве назвали дату ужесточения карантина в Украине

По его словам, сейчас самая опасная ситуация с распространением коронавируса в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях. В упомянутых областях могут усилить карантин, в соответствии с "оранжевой" или "красной" зоной.

Читайте также: Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 сентября

"Ситуация эпидемическая действительно в стране ухудшается. Мы не единственная страна, это в целом ситуация в мире. Мы сильно забыли о карантине ... На сегодняшний день страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема. Самые опасные сегодня в плане эпидемии три области: Буковина, Львовская область и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но в целом пока говорить о каком-то усилении ограничений в целом по стране рано", — высказался Радуцкий.

Также Радуцкий добавил, что сейчас в Украине есть возможность вакцинировать от коронавируса 20 млн человек.

Напомним, в Минздраве заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в Украине. Когда в Украине могут ввести локдаун, читайте здесь.

Читайте также:

В Минздраве рассказали о привилегиях для вакцинированных в случае усиления карантина

для вакцинированных в случае усиления карантина Уже 4 региона Украины вышли из "зеленой" зоны по показателям заболевания коронавирусом

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку