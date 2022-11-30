Ситуация улучшается: в Минэнерго рассказали, когда и при каких условиях сократят время отключения света

Отключения света могут стать короче при условии, что РФ не нанесет новых ударов.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается с каждым днем и рассказал, когда удастся сократить продолжительность отключения света.

Об этом он сообщил 30 ноября в эфире информационного телемарафона.

"Ситуация улучшается с каждым днем. Потому что ключевое для нас – увеличить объем генерации. Соответственно, чем больше с каждым днем мы увеличиваем объем генерации, тем больше это сокращает дефицит в энергосистеме. И если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то мы видим, что в ближайшей перспективе мы сможем стабилизировать и сократить время отключения. Более того, это уже будут плановые отключения, то есть когда люди будут понимать промежуток времени, в течение которого не будет электроэнергии", — отметил глава Минэнерго.

Галущенко также отметил, что на данный момент есть повреждения в генерациях, которые невозможно быстро восстановить, но Украина, несмотря на это, может использовать те механизмы, которые есть, в частности, возможность импорта электроэнергии, чтобы стабилизировать систему еще больше.

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Напомним, сложная ситуация с энергетикой у Украины возникла в октябре в результате массированных обстрелов РФ. Ракетная атака врага 23 ноября вообще погрузила Киев и ряд других населенных пунктов в блекаут на почти двое суток. Тогда также не было воды, отопления и связи. Удары тогда получили жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

Из-за повреждений энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, из-за которого в Украине действуют аварийные и экстренные отключения света.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%.

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