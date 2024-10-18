Ситуация усугубляется: в Покровске устанавливают "зубы дракона" и призывают людей ехать

В Покровске устанавливают "зубы дракона".
Ситуация в Покровске Донецкой области ухудшается. Впрочем, в городе остаются около 12 тысяч горожан и несколько десятков детей.
Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.
Город готовится к обороне. На улицах устанавливают фортификации. Людей призывают к эвакуации, ведь планы включать зимнее отопление нет.
"Бетонные пирамидки в спальном районе — это, к сожалению, настоящее Покровская. Враг постепенно уничтожает город — как в свое время Бахмут и Авдеевку. Как и обещали, до последнего на местах остаются спасатели, полицейские, работники социальных служб и коммунальщики. Но уже точно известно, что отопительного сезона в городе не будет", — говорится в сообщении.
Глава Покровской МВА Сергей Добряк обратился к жителям и призвал их уезжать, если они увидят, как устанавливают "зубы дракона". В городе пока где-нибудь будут работать пункты несокрушимости для обогрева людей, но ситуация изменится, если фронт будет приближаться и обстрелы будут усиливаться.
"Не медлите, собирайтесь и уезжайте, будет опасно", — подчеркнул чиновник.
Пока 40% Покровска полностью без электричества, без света остаются Родинское и 10 сел вокруг Покровска.
Напомним, эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке считает, что ВСУ будут вынуждены отойти из важного населенного пункта на Донбасс и Селидового.
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