Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая: осуществляется маневр войсками - Тарнавский

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что по состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Упорные бои идут в черте города. Украинские войска применяют все силы и средства для сдерживания врага.

Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других способов поражения.

Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины по стабилизации ситуации на данном направлении. Управление войсками – устойчивое и эффективное.

"Мы ценим каждый клочок украинской земли, но самая высокая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата", — говорится в сообщении.

"Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны Украины работают единым монолитом", — резюмировал генерал.

Напомним, ТСН.ua собрал все , что известно по состоянию вечер 15 февраля о ситуации в Авдеевке, которую в очередной раз пытаются захватить российские кафиры.

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