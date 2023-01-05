Ситуация в Бахмуте и затягивание избрания спикера Палаты представителей в США

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 5 января 2023:
- Бахмут уничтожен более чем на 60 процентов — Кириленко Читать далее –>
- "Негативно работает ПВО": в Крыму снова раздаются взрывы Читать далее –>
- Снова провал: Палата представителей США с пятой попытки не смогла выбрать спикера Читать далее –>
- "Немного смущает": Байден прокомментировал провальные попытки республиканцев выбрать спикера Палаты представителей Читать далее –>
- Пошли на перерыв: в Палате представителей республиканцы до сих пор не выбрали спикера Читать далее –>
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