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Ситуация в Бахмуте и затягивание избрания спикера Палаты представителей в США

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2136
Время на прочтение
1 мин
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Ситуация в Бахмуте и затягивание избрания спикера Палаты представителей в США

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 5 января 2023:

  • Бахмут уничтожен более чем на 60 процентов — Кириленко Читать далее –>
  • "Негативно работает ПВО": в Крыму снова раздаются взрывы Читать далее –>
  • Снова провал: Палата представителей США с пятой попытки не смогла выбрать спикера Читать далее –>
  • "Немного смущает": Байден прокомментировал провальные попытки республиканцев выбрать спикера Палаты представителей Читать далее –>
  • Пошли на перерыв: в Палате представителей республиканцы до сих пор не выбрали спикера Читать далее –>

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Просмотры
2136
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