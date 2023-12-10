Ситуация в энергосистеме 10 декабря: в Минэнерго рассказали, будут ли отключения

В настоящее время графики отключения не применяются ни в одной из областей.
По состоянию на воскресенье 10 декабря энергосистема Украины работает без дефицита. Электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.
Об этом сообщило Минэнерго.
"Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована. В настоящее время графики отключений не применяются и не планируются для применения ни в одной из областей", – говорится в сообщении.
Однако Минэнерго призывает снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления (особенно в вечерние с 16:00 до 18:00).
"Уменьшите использование энергоемких приборов, перенесите стирку на ночные часы. Так вы поделитесь светом с теми, кто в нем действительно нуждается", – призывают в ведомстве.
Импорт электричества
В течение 10 декабря планируется импорт электроэнергии в объеме до 5200 МВ/час. Экспорт не предполагается.
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