Ситуация в энергосистеме 9 декабря остается сложной: дефицит мощности значителен — Укрэнерго

По состоянию на утро пятницы, 9 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Дефицит мощности все еще значителен.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании " Укрэнерго ".

Там объяснили, что причина дефицита – существенные повреждения объектов генерации и энергетической инфраструктуры в результате восьми волн российских ракетных атак. Частично повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, оккупированная Запорожская АЭС не выдает электроэнергию в сеть.

Применены аварийные отключения

Всем облэнерго в Украине доказаны лимиты потребления электроэнергии. В нескольких регионах превышены лимиты потребления. Это заставило применить режим аварийных отключений

Для получения точной информации по вашему региону следите за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке.

Погодные условия усложняют ремонт

Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Однако погодные условия, а именно обледенение проводов и дождь со снегом, оказывают негативное влияние на состояние высоковольтных и распределительных сетей и усложняют ремонтные работы.

Ситуация в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях

Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях в этих регионах сохраняется непростая ситуация с обеспечением электроснабжения. Практически каждый день с момента массированной ракетной атаки 5 декабря РФ обстреливает артиллерией сети и электростанции на востоке и юге Украины. Погодные условия в этих регионах также замедляют не только восстановительные работы, но и усложняют работу саперных бригад.

Ситуация в Одесской области

Резервными схемами удалось заживить потребителей Одесской области, но в южных областях все еще значительны ограничения потребления из-за существенного объема повреждений в сети.

Ситуация в Киевской области

Непростая ситуация и на Киевщине, где получили повреждения объекты генерации. В результате в регионе значителен дефицит, особенно на левобережье. Продолжаются масштабные восстановительные работы.

Какие прогнозы Укрэнерго

"К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации на выходные дни, когда потребление традиционно снижается. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно скорее регионы могли вернуться к плановым графикам ограничений", — отметили в "Укрэнерго".

Экономика на генераторах: треть украинцев потеряют работу - Юлия Свириденко

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