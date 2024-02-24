Ситуация в энергосистеме: где есть отключение света из-за обстрелов

Некоторые потребители остаются обесточенными из-за обстрелов. В частности, речь идет о Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Какая ситуация в областях

Днепропетровская

Сообщается, что по техническим причинам прекращено электроснабжение 84 потребителям. При этом возобновлены поставки газа 16 абонентам, которые были отключены накануне из-за боевых действий.

Донецкая

В результате боевых действий обесточенными сейчас 2,4 тысячи потребителей в 5 населенных пунктах. В то же время, за сутки энергетикам удалось возобновить поставки абонентам в 7 населенных пунктах. Всего в области без электричества остается 75 населенных пунктов (около 42 тысяч точек учета).

Запорожская

Почти 3 тысячи семей снова имеют электроснабжение. В результате боевых действий остаются без питания 50 населенных пунктов (более 3,7 тысяч пользователей).

Киевская

В результате технологических нарушений газоснабжение приостановлено 16 потребителям в Вышгородском районе.

Кировоградская

Обесточены 4 юридических потребителя из-за боевых действий.

Львовская

Во Львове с подозрением на отравление угарным газом в частном доме обнаружены без сознания две женщины. К сожалению, одна из них погибла. По результатам экспертизы, в дымовом канале котла и вентиляционном канале нет тяги и сигнализатора загазованности.

Сумская

В результате артиллерийских обстрелов обесточены 400 потребителей в 2 населенных пунктах. Из-за боевых действий в области без электроснабжения находится более 2,6 тысяч точек учета в 57 населенных пунктах.

Харьковская

Энергетики повторно подключили 752 потребителя в прифронтовых регионах, которые были обесточены в результате боевых действий. В настоящее время идет осмотр поврежденных сетей в трех населенных пунктах после ночных обстрелов. Всего в области из-за боевых действий без света – 15,5 тысяч точек учета в 64 населенных пунктах.

Херсонская

В результате ночных обстрелов в областном центре обесточено 9,5 тысяч потребителей, всего в Херсоне без электроэнергии остается около 12,6 тысяч абонентов. В области без напряжения находится 45 населенных пунктов (25,8 тысяч точек учета).

Черниговская

Из-за боевых действий остаются обесточенными более 1,1 тысяч потребителей в 18 населенных пунктах.

Напомним, российские войска избрали новую тактику разрушения украинской инфраструктуры. Так, оккупанты усилили интенсивность точечных дроновых атак на прифронтовые объекты энергетики.

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