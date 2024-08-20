Ситуация в энергосистеме: Кудрицкий сказал, когда ожидается отмена отключений света

Вскоре ожидается убывание жары. По всей вероятности, на следующей неделе удастся избежать отключений электроэнергии.

Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Ситуация может улучшиться

Как пояснил Кудрицкий, пока будет сохраняться жара, будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. В основном это вечерние часы, когда потребление больше.

"И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений", – говорит эксперт.

К счастью, добавляет он, выглядит так, что жара будет не слишком продолжительной. В конце недели ожидается, что определенное понижение температуры и ввод в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях позволит компенсировать дефицит.

"И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений", – отметил Владимир Кудрицкий.

Напомним, завтра, 21 августа, в Украине будут снова действовать графики отключений света.

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