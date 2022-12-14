Ситуация в энергосистеме остается сложной: в "Укрэнерго" объяснили, почему

По состоянию на утро 14 декабря ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре. Сохраняется дефицит электроэнергии.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Самая сложная ситуация остается на востоке страны. Из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно испытывают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников.

В настоящее время всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии. Продолжаются плановые и экстренные отключения. Для получения информации по вашему региону, следите за сообщениями операторов облэнерго. Их перечень можно найти по ссылке.

"Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений — все 13 БПЛА были сбиты", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, в Киеве по состоянию на вторник, 13 декабря, сократились ограничения электроэнергии. Украинская энергосистема получила дополнительные 1000 МВт, которые распределятся по регионам. Несмотря на это, ситуация в столице — сложная.

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