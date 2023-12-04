Ситуация в энергосистеме сложная: "Укрэнерго" призвало экономить электричество

Одна из ТЭЦ на юге остановила работу из-за повреждений во время вражеских обстрелов.
Ситуация в энергосистеме Украины 4 декабря сложная. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут ривести к дефициту в энергосистеме.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Состояние энергосистемы Украины
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной по состоянию на 4 декабря. В частности, утром одна из теплоцентралей на юге остановила работу из-за повреждений во время вражеских обстрелов.
Кроме того, в течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт было выведено пять блоков на ТЭС в разных регионах. Что касается солнечных электростанций, то они не могут работать на максимуме из-за плотной облачности.
Пока что для потребителей достаточно электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями. В "Укрэнерго" пока не прогнозируют дефицита в энергосистеме в течение суток.
Почему нужно экономить электроэнергию
"Но синоптики предупреждают о постепенном похолодании в течение недели. Связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе. Поэтому для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо бережно потреблять электроэнергию", – пояснили в "Укрэнерго".
Том добавили, что лимиты потребления электроэнергии не вводились и графики отключений света не вводились и не прогнозируются.
Напомним, ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что отключения света в Украине не планируются, если ситуация с вражескими атаками и повреждениями будет оставаться такой же, как на конец ноября.
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