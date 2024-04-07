"Ситуация в Харькове очень жесткая": Зеленский призвал мир отдать Patriot Украине

Зеленский считает, что "петриотам" место в Украине, чтобы впоследствии не пришлось применять их по всему восточному флангу НАТО.
Вечером, 7 апреля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
"Фронт и защита наших городов. Был весь день на связи с военными — с Главкомом, также с руководителем СБУ и министром внутренних дел. И по ситуации на передовой, и по российским ударам по нашей стране — особое внимание, конечно, Харькову", – отметил глава государства.
Зеленский признал, что ситуация в городе – очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще фактически ежедневно – авиабомбами. Он заверил, что власти ищут возможность дать Харькову больше защиты неба. Это задача как военных, так и всех дипломатов Украины.
"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает – и это очевидно для всех наших партнеров. И мир наконец-то должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купянске, городам Донбасса, Запорожью, Сумщине, многим другим нашим украинским громадам... Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине", — уверен Зеленский.
Он считает, что "петриотам" место в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО.
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Зеленский: В Харькове ситуация очень жесткая! Средств ПВО не хватает!
Напомним, Россия мощно атаковала Харьков в ночь на 7 апреля, а через несколько часов снова ударила по городу, в результате чего есть раненые.
После обеда 7 апреля Россия повторно атаковала Харьков. В городе раздались взрывы.
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