Ситуация в Херсоне: РФ захватила железнодорожный вокзал и речной порт, но город еще украинский

Ситуация в Херсоне: РФ захватила железнодорожный вокзал и речной порт, но город еще украинский

Ситуация в Херсоне остается сложной. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.

Херсон остается под контролем Украины, но оккупанты РФ захватили железнодорожный вокзал, речной порт.

Об этом рассказал мэр города Игорь Колыхаев в комментарии "Радио Свобода".

Колыхаев заверил, что находится на своем рабочем месте. По его словам, ситуация в Херсоне остается сложной. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.

"Сейчас очень трудно сказать, какое количество погибших в городе Херсоне. Но очень много двухсотых (погибших. – Ред.) и очень много трехсотых (раненых. – Ред.). Почему тяжело? Потому что идут сейчас боевые действия, и, действительно, сейчас идет оккупация нашего города", — сказал Колыхаев. Он уточнил, что речь идет как о пострадавших украинских военных, так и о мирных жителях.

Колыхаев отметил, что местные люди очень напуганы, они находятся в своих домах, в бомбоубежищах. Тероборона совершала бои, но сейчас сложно сказать, что с ними случилось.

"Российские войска идут по нашему городу, идут по нашим улицам. Захватили железнодорожный вокзал, речной порт. Есть большие вопросы, как мы будем обеспечивать жизнедеятельность нашего города сегодня-завтра", — говорит мэр Херсона.

Также он отметил, что видел на видео, как российские военные в Херсоне занимаются мародерством.

В свою очередь, глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута опроверг очередной фейк оккупантов. Он заверил, что мобильная связь и Интернет никто не будет отключат.

"Мобильные сети работают в штатном режиме. Из-за боевых действий возможны перебои. Однако их оперативно устраняют", — объяснил Лагута.

Журналист Олег Батурин в 17 часов 1 марта написал в соцсетях, что села Дарьевка, Токаревка, Тягинка — в осаде.

"Огромные скопления вражеской техники. Оккупанты разграбили все магазины в Тягинце, разнесли кооператив "Прогресс", сегодня разграбили вконец кафе над дорогой. У людей еще есть запасы продуктов. Но оккупанты не допускают в села машины Бериславского хлебозавода", — сказал журналист.

По его словам, регион — на грани гуманитарной катастрофы.

А начальник управления гражданской защиты Херсона Александр Лещенко сообщил, что тероборона по домам и квартирам не ходит.

"Херсонцы, не открывайте никому дверь. Берегите себя!", — говорится в сообщении.

По данным ОГА, в результате вражеских обстрелов во вторник произошло попадание в две девятиэтажки.

Ситуация на утро 2 марта

"За последние часы было относительно тихо, но иногда слышно стрелковое оружие или взрывы. Но это гораздо реже слышно, чем, скажем, вчера вечером. Соцсетями распространяется информация, что стреляли в здание СБУ и как будто оно горело. Но фотоподтверждений нет. Мы. пытались связаться с пресс-секретарем СБУ на Херсонщине, но подтверждения не получили, потому что не могли дозвониться", — рассказала корреспондентка из Херсона Эрика Авдеева в телемарафоне UA вместе.

По ее словам, скопление техники россиян происходит на площади Свободы у здания ОГА.