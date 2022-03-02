Ситуация в Херсоне: РФ захватила железнодорожный вокзал и речной порт, но город еще украинский

Ситуация в Херсоне остается сложной. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.
Херсон остается под контролем Украины, но оккупанты РФ захватили железнодорожный вокзал, речной порт.
Об этом рассказал мэр города Игорь Колыхаев в комментарии "Радио Свобода".
Колыхаев заверил, что находится на своем рабочем месте. По его словам, ситуация в Херсоне остается сложной. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.
"Сейчас очень трудно сказать, какое количество погибших в городе Херсоне. Но очень много двухсотых (погибших. – Ред.) и очень много трехсотых (раненых. – Ред.). Почему тяжело? Потому что идут сейчас боевые действия, и, действительно, сейчас идет оккупация нашего города", — сказал Колыхаев. Он уточнил, что речь идет как о пострадавших украинских военных, так и о мирных жителях.
Колыхаев отметил, что местные люди очень напуганы, они находятся в своих домах, в бомбоубежищах. Тероборона совершала бои, но сейчас сложно сказать, что с ними случилось.
"Российские войска идут по нашему городу, идут по нашим улицам. Захватили железнодорожный вокзал, речной порт. Есть большие вопросы, как мы будем обеспечивать жизнедеятельность нашего города сегодня-завтра", — говорит мэр Херсона.
Также он отметил, что видел на видео, как российские военные в Херсоне занимаются мародерством.
В свою очередь, глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута опроверг очередной фейк оккупантов. Он заверил, что мобильная связь и Интернет никто не будет отключат.
"Мобильные сети работают в штатном режиме. Из-за боевых действий возможны перебои. Однако их оперативно устраняют", — объяснил Лагута.
Журналист Олег Батурин в 17 часов 1 марта написал в соцсетях, что села Дарьевка, Токаревка, Тягинка — в осаде.
"Огромные скопления вражеской техники. Оккупанты разграбили все магазины в Тягинце, разнесли кооператив "Прогресс", сегодня разграбили вконец кафе над дорогой. У людей еще есть запасы продуктов. Но оккупанты не допускают в села машины Бериславского хлебозавода", — сказал журналист.
По его словам, регион — на грани гуманитарной катастрофы.
А начальник управления гражданской защиты Херсона Александр Лещенко сообщил, что тероборона по домам и квартирам не ходит.
"Херсонцы, не открывайте никому дверь. Берегите себя!", — говорится в сообщении.
По данным ОГА, в результате вражеских обстрелов во вторник произошло попадание в две девятиэтажки.
Ситуация на утро 2 марта
"За последние часы было относительно тихо, но иногда слышно стрелковое оружие или взрывы. Но это гораздо реже слышно, чем, скажем, вчера вечером. Соцсетями распространяется информация, что стреляли в здание СБУ и как будто оно горело. Но фотоподтверждений нет. Мы. пытались связаться с пресс-секретарем СБУ на Херсонщине, но подтверждения не получили, потому что не могли дозвониться", — рассказала корреспондентка из Херсона Эрика Авдеева в телемарафоне UA вместе.
По ее словам, скопление техники россиян происходит на площади Свободы у здания ОГА.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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