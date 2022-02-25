Ситуация в Херсонской области: Геническ и Каховскую ГЭС захватили оккупанты, в Казачьем продолжаются бои

Ситуация в Херсонской области: Геническ и Каховскую ГЭС захватили оккупанты, в Казачьем продолжаются бои

На Антоновском мосту идут бои.

По состоянию на 14:00 ситуация в Херсонской области остается напряженной — сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута.

Геническ остается полностью под контролем врага, активных боевых действий там нет. Проходит перемещение большого количества вражеской техники через прилегающие к Генической территории. В Скадовске вражеские войска отсутствуют, хотя на территории района большое количество техники.

Многие вопросы по ситуации на Антоновском мосту. Со стороны Херсона там находятся украинские защитники, со стороны Олешек – вражеская техника. Сам мост местами поврежден.

Каховская ГЭС находится под контролем неприятеля. На подступах к ней (с. Казацкое, с. Веселое) продолжаются тяжелые бои.