"Ситуация в корне другая": Кулеба рассказал, когда и на каких условиях Украина вступит в НАТО

Украина уже есть крепкой военной мощью, которая выступает донором безопасности для НАТО, говорит Кулеба.

Украина, преодолев российскую агрессию, станет членом НАТО на корне других условиях, чем это могло произойти между 2008 и 2022 годами, когда государству отказывали во вступлении из-за запугивания Кремля.

Об этом на конференции послов Украины заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр напомнил, что до полномасштабного вторжения РФ Украина очень нуждалась в вступлении в НАТО именно для того, чтобы Россия не напала. Впрочем, Москва запугала союзников и нам отказали в защите.

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"Но сейчас ситуация коренным образом другая. При весомой поддержке тех же союзников, но теперь это именно наша армия, которая бьет агрессора. Преодолев российскую угрозу не только для себя, но и для евроатлантического пространства, мы станем участником коллективной безопасности на корне других условиях, чем это могло произойти между 2008 и 2022 годами", — сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина уже является крепкой военной мощью, которая фундаментально меняет военный баланс в регионе и выступает донором безопасности для НАТО, и не будет "не бедной родственницей", спрятанной под крыло пятой статьи НАТО.

"А сегодня не слушайте тех, кто разглагольствует о невозможности членства Украины в НАТО. Мы это уже проходили. Если мы хорошо сделаем свою работу, завтра они же будут петь осанну евроатлантической Украине", — подытожил он.

Вступление Украины в НАТО

К слову, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что предварительным условием для рассмотрения вопроса о членстве Украины в Альянсе является победа над Россией.

Как сообщала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, все 30 стран-членов НАТО согласны с необходимостью вступления Украины в Альянс.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу говорит, что Украина станет членом НАТО, но это точно произойдет не завтра. Однако этот вопрос, как он сказал, на столе. Что касается вступления в ЕС, то, по словам эстонского министра, благодаря поддержке "друзей" эта дорога для Киева будет короче.

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