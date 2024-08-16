Ситуация в Крыму: над Черноморским патрулируют вертолеты и слышна стрельба

Пока что именно произошло на оккупированном полуострове, неизвестно.
В Керчи сообщили о взрывах и пожаре в районе горы Митридат.
В Севастополе вроде бы "отбили атаку БПЛА".
Россияне утверждают, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Тем временем российский мониторинговый канал "Приграничье" утверждает, что якобы над Крымским мостом были сбиты восемь ракет.
В то же время над Черноморским патрулируют вертолеты и была слышна стрельба. Об этом заявили очевидцы.
Также на Черноморском прогремел взрыв, ориентировочно, в районе бухты Узкой и продолжается стрельба.
Напомним, ранее партизаны зафиксировали опрокидывание российского ПВО из Крыма ближе к Крымскому мосту, но на территории РФ. Колонну сопровождали военные машины. Партизаны не исключают, что ВС РФ ожидают ударов по мосту и не хотят покидать систему ПВО в Крыму, после разрушения сооружения.
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