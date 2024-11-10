Ситуация в Купянске критическая: людей призывают немедленно эвакуироваться

Купянск сейчас приоритетная цель для россиян. Город подвергается беспощадным авиаударам и обстрелам артиллерии.

Об этом написал мэр Геническа и доброволец 24ОШБ "Айдар" Геническа Бунятов Станислав.

"Прошу местных жителей и родственников эвакуироваться, это ваши жизни, ни одна кирпичная стена не стоит его", — подчеркнул он.

Также стало известно, что в Купянском обществе прекратило работу последнее отделение "Укрпочты". Глава МВА Андрей Беседин отметил, что враг целенаправленно атакует транспорт с гуманитарной помощью и инкассаторские машины. Поэтому содержать это отделение и подвергать работников и посетителей опасности ежесекундно больше нельзя.

"Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества fpv-дронов именно по автомобилям инкассаторов", – констатировали в ведомстве.

Ранее речь шла о том, что кафиры находятся в 2,5-3 километрах от Купянска Харьковской области. Город разрушают управляемыми авиабомбами.

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